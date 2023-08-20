В Апатитах завершают ремонт здания для пространства «Сопки.Спорт»

главная цель текущих ремонтных работ- создание доступной среды для людей с ОВЗ. Фото: vk.com/apatity__city
В Апатитах подходит к завершению реконструкция здания молодежного пространства «Сопки.Спорт». Там отремонтировали крышу, обновили крыльцо, уложили напольную плитку. Также завершается подготовка пандуса.
Как отметили в администрации города, главная цель текущих ремонтных работ- создание доступной среды для людей с ограниченными возможностями.
Официальное открытие спортивного уголка планируется ко Дню города Апатиты.
Напомним: молодежными пространствами «Сопки» покроют 95% Мурманской области.
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