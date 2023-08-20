В Мурманке на улице Подгорной мотоциклист врезался в столб

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Фото: УГИБДД по МО

В Мурманске вечером 19 августа попал в ДТП мотоциклист. Мужчина врезался в столб.

- В районе дома 136А на улице Подгорной, мужчина 1986 года рождения, управляя питбайком, не справился с управлением и наехал на световую опору, - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Мурманской области.

Водитель двухколесного транспорта получил травмы, его доставили в медицинское учреждение. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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