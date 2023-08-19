В детских поликлиниках Мурманской области начались профилактические медосмотры

В детских поликлиниках Заполярья открыли дополнительные кабинеты для осмотров детей. Фото: Иван МАКЕЕВ

В детских поликлиниках Мурманской области началась кампания по профилактическим медосмотрам детей перед детскими садами и школами.

- Для удобства родителей и детей при оформлении в образовательные организации в детских поликлиниках открыты дополнительные кабинеты для сдачи анализов; продлено время работы лабораторий; введены дополнительные приемы врачей для оформления необходимых справок; организована работа детских поликлиник по субботам, - рассказали в минздраве Мурманской области.

Внимание родителей обращают на то, что детям, у которых в этом году не делали пробу Манту, надо обязательно прийти на нее в поликлинику.

Напомним: в Мурманской области прошли диспансеризацию и профосмотры около 194 тысячи северян. В том числе более 22 тысячам пациентам сделали углубленную диспансеризацию.

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