Ногами на асфальте, тело - в салоне. Видео жесткой высадки пассажира из машины в Мурманске попало на видео

Водитель даже не вышел из машины, чтобы узнать, в порядке ли пассажирка. Фото: vk.com/murmansk_dtp/скриншот видео

Житель Мурманска поделился в сети записью со своего видеорегистратора. Тот записал жесткую высадку пассажира.

Машина едет на скорости у сквера на улице Зои Космодемьянской, затем притормаживает, из авто выходит девушка, после она наполовину залезает в салон, чтобы, видимо, забрать вещи, но водитель резко дергается вперед, из-за чего северянка падает.

Помимо травм от того, что ее проволокли по асфальту, девушка получила удар дверью. При этом водитель даже не вышел из салона, а просто уехал. Северяне осудили его поступок и советую девушке обратиться в полицию.

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