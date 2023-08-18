На выходных в Мурманской области сохранится прохладная погода с дождями

Кольский полуостров будет находиться под влиянием западной периферии холодного циклона Фото: Наталья ЛОБАНОВА

В Мурманской области на выходных сохранится прохладная погода. До 21 августа Кольский полуостров будет находиться под влиянием западной периферии холодного циклона, расположенного на юго-востоке Баренцева моря.

- По Мурманской области ожидается переменная облачность, местами дождь, преобладающая температура воздуха ночью составит +3+8, днем от + 9 до +16 градусов, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

Напомним: стала известна программа фестиваля Imandra Viking Fest.

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