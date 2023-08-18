Мэрия Зеленоборского заплатила 50 тысяч рублей за нападение собаки на ребенка

14-летняя девочка получила травму ноги, когда на нее напала бродячая собака. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

С администрации Зеленоборского в пользу ребенка взыскали компенсацию морального вреда. 14-летняя девочка получила травму ноги, когда на нее напала бродячая собака.

- Помимо вреда здоровью, ребенок получил нравственные и физические страдания. Прокурор города в интересах пострадавшей обратился в суд с требованием взыскать с администрации муниципалитета деньги в счет компенсации морального вреда, - сообщили в прокуратуре региона.

Суд удовлетворил требования, девочка получила компенсацию в размере 50 тысяч рублей.

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