У сизых чаек в Мурманской области больше не диагностируют птичий грипп

Карантин отменят через 21 день после финишной дезинфекции, которую провели 8 августа. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Птичий грипп в Мурманской области больше не выявляется у сизых чаек. Как сообщили в оперштабе региона, с 28 июля новой павшей птицы не было.

- В эпизоотическом очаге в районе береговой линии губы Ура и устья реки Ура ветеринары завершили мероприятия по ликвидации гриппа. Всего там было собрано 556 трупов сизых чаек, - отметили в оперштабе.

Карантин отменят через 21 день после финишной дезинфекции, которую провели 8 августа. таким образом, снять ограничения в эпизоотическом очаге планируют с 30 августа.

В районе озера Секретарского в Териберке ситуация по гриппу птиц также стабилизировалась. 15 августа там провели заключительную дезинфекцию, идут мероприятия по подготовке к отмене карантина в этом районе.

Напомним: в Мурманской области сожгли 1568 трупов зараженных птичьим гриппом чаек.

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