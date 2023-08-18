Акушерское отделение Апатитско-Кировской ЦРБ закроется на плановую дезинфекцию

Пациенток временно будут направлять в родильный дом Оленегорска и перинатальный центр Мурманска. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 21 августа по 10 сентября будет закрыто на плановую дезинфекцию акушерское отделение Апатитско-Кировской ЦРБ. Пациенток временно будут направлять в родильный дом Оленегорска и перинатальный центр Мурманска.

- При наличии противопоказаний для транспортировки экстренная помощь беременным женщинам и роженицам будет оказана в оборудованном родильном боксе Апатитско-Кировской ЦГБ, - уточнили в минздраве региона.

Также для беременных и родивших женщин предусмотрена компенсация на оплату проезда в медицинские организации и обратно различными видами транспорта.

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