Пять педагогов из Мурманской области удостоены премии Президента РФ

Одной из награжденных стала Ирина Ткаченко, учитель начальных классов гимназии № 10 Мурманска. Фото: администрация Мурманска

Пять педагогов из Мурманской области наградили премией Президента России. Всего в Год педагога и наставника обладателями денежного поощрения стали 1250 лучших учителей со всей страны.

Так, по 200 тысяч рублей получат учитель школы № 13 Оленегорска Ирина Белоусова, учитель начальных классов школы № 37 Мурманска Анжелла Двинина, учитель географии школы № 44 Мурманска Олеся Павлова, учитель математики гимназии № Полярные Зори Елена Приставко и учитель начальных классов гимназии № 10 Мурманска Ирина Ткаченко.

Напомним: победители конкурса «Воспитатель года» в Заполярье будут получать 300 тысяч рублей.

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