В Мурманске обновили график включения уличного освещения

Согласно новому графику, уличные фонари будут включать на час раньше Фото: Наталья ЛОБАНОВА

В Мурманске обновили график включения и отключения уличного освещения. Новое расписание будет действовать с августа 2023 года до мая 2024 года, говорится в постановлении администрации города.

Согласно новому графику, уличные фонари будут включать на час раньше. А в декабре и начале января, когда город накроет полярная ночь, освещение будет работать круглосуточно.

Напомним: в Мурманске завершился период белых ночей.

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