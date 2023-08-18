В Мурманской области закупят квадрокоптеры на 32 миллиона рублей

Средства пойдут на закупку квадрокоптеров, а также комплектующих и расходных материалов к ним. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Правительство Мурманской области выделило из резервного фонда 32 миллиона рублей на закупку квадрокоптеров и блокираторов дронов. В постановлении уточняется, что деньги поступят на баланс Управления по ГОЧС и ПБ региона.

Средства пойдут на закупку квадрокоптеров, а также комплектующих и расходных материалов к ним.

Напомним: для Мурманска закупят 23 новых автобуса.

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