На автодороге Кола-Мурмаши 22 августа ограничат движение авто

В целях безопасности северян просят воздержаться от похода на кладбище. Фото: Олег ФИЛОНОК

Участок дороги Кола-Мурмаши с 8 по 9 километр временно перекроют 22 августа. Там будут проводиться взрывные работы в рамках строительства Мурманского транспортного узла.

- Перерыв движения запланирован с 13:00 до 15:00. Перекрытие будет действовать не более одного часа, - сообщили в минтрансе региона.

В целях безопасности северян просят воздержаться от похода на кладбище в это время.

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