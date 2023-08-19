У озера Глухое в Мурманске делают экотропу

Общественники рассказали о новой экотропе, которую делают в Мурманске. Фото: МРОО "За безопасность окружающей среды" / vk.com/ecologicalsafety

Общественники рассказали о новой экотропе, которую делают в Мурманске. Находиться она будет у озера Глухое, что недалеко от улицы Шабалина.

- На нее можно выйти, если идти от КП-2 до Рогозера. От КП-2 совсем близко. Тропа проектируется очень грамотно. Брусья крепятся на металлические трубы, которые забиваются в землю. Потом привариваются квадратный опоры, затем закрепляются сами брусья. Так настилы дольше сохранятся, - сообщили в общественной организации «За безопасность окружающей среды».

Напомним: ученые КНЦ РАН проводят большую работу по оценке чистоты заполярных озер. Изучается уровень загрязнения дна водоемов, воды и т.д. Специалисты рассказали, что в 2020 году в одной из проб воды в озере Окуневое в Мурманске обнаружили кишечную палочку.

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