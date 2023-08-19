В доме Мурманска сделали необычную находку в древнеегипетском духе

В подъезде жилого дома в Мурманске нашли саркофаг.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В сети появилась фотография, сделанная, как пишет Telegram-канал «Север в курсе», в одном из подъездов Мурманска.
В сети появилась фотография, сделанная, как пишет Telegram-канал «Север в курсе», в одном из подъездов Мурманска. Фото: Север в курсе / t.me/severvkurse
Там у лифта обнаружили декоративный саркофаг в древнеегипетском стиле. Как он оказался в доме, история пока умалчивает. Но это далеко не первые странные находки в Мурманске. Так, летом 2020 года кто-то выкинул на обычную помойку гроб.
А годом ранее такую ритуальную атрибутику поставили на крышу машины.
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