В доме Мурманска сделали необычную находку в древнеегипетском духе

В подъезде жилого дома в Мурманске нашли саркофаг. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В сети появилась фотография, сделанная, как пишет Telegram-канал «Север в курсе», в одном из подъездов Мурманска.

В сети появилась фотография, сделанная, как пишет Telegram-канал «Север в курсе», в одном из подъездов Мурманска. Фото: Север в курсе / t.me/severvkurse

Там у лифта обнаружили декоративный саркофаг в древнеегипетском стиле. Как он оказался в доме, история пока умалчивает. Но это далеко не первые странные находки в Мурманске. Так, летом 2020 года кто-то выкинул на обычную помойку гроб.

А годом ранее такую ритуальную атрибутику поставили на крышу машины.

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