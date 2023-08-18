Жителей Мурманска приглашают на культурные мероприятия в выходные

Жителей Мурманска приглашают на культурные мероприятия, которые пройдут 19 и 20 августа. Фото: Администрация города Мурманска

Жителей Мурманска приглашают на культурные мероприятия, которые пройдут 19 и 20 августа. Большинство из них будут посвящены Дню государственного флага России, сообщил глава города Игорь Морарь.

Так, 19 августа в 13.00 состоится Библио-велопробег «Тур де Мурман». Старт будет дан от информационного интеллект-центра филиала № 24. А в интеллект-центре филиала № 9 пройдет День открытых дверей «Мой флаг, моя страна».

Также в 14.00 в сквере на улице Зои Космодемьянской мурманчан ждет конкурс рисунков на асфальте, а вечером, в 19.00, диджей-эфир FLOW 18 в «Контейнер Холле».

20 августа в 12.00 пройдет мероприятие «Родной двор-родной двор». Гостей ждут по адресу: ул. Лобова, д. 51, ГДЦ «Авангард».

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