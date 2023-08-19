Житель Мурманской области не смог доказать право на альтернативную службу

Кандалакшский районный суд постановил, что отказ в альтернативной службе является справедливым, областной суд также не поддержал сторону северянина. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Призывник из Мурманской области обратился в суд, когда ему не разрешили заменить службу в армии на альтернативную. Молодой человек пытался официально доказать, что армия противоречит его морально-этическим убеждениям, которые формировались годами.

По закону, на альтернативную службу могут пойти представители малых коренных народов, которые ведут традиционный образ жизни, или если смогут доказать, что другой вариант не совпадает с их вероисповеданием или убеждениями.

- Оценив представленные доказательства, суд пришел к выводу, что северянин не обосновал с достаточной полнотой и достоверностью наличие серьезного и непреодолимого конфликта между обязанностью служить в армии и его убеждениями, который вызвал бы неприятие им военной службы. При этом, миролюбивость, стремление разрешения конфликтных ситуаций без использования силы сами по себе не свидетельствуют об этом, а являются его личностными характеристиками, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Мурманской области.

Поэтому Кандалакшский районный суд постановил, что отказ в альтернативной службе является справедливым, областной суд также не поддержал сторону северянина.

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