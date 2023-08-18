Жители ЗАТО Видяево из-за аварии остались без света

Жители ЗАТО Видяево остались без электричества.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Жители ЗАТО Видяево остались без электричества. Как сообщили в администрации муниципалитета, на электроподстанции произошла аварийная ситуация.
- Ведутся оперативные работы по устранению неполадок. Просим проявлять терпение, - отметил глава ЗАТО Видяево Сергей Богза.
Если аварийная бригада работников не успеет уложиться в установленные сроки, на верхней площади у скейт-парка в 7.00 установят палатки с генераторами для зарядки телефонов и разогрева пищи.
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