Жители ЗАТО Видяево из-за аварии остались без света

Жители ЗАТО Видяево остались без электричества. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители ЗАТО Видяево остались без электричества. Как сообщили в администрации муниципалитета, на электроподстанции произошла аварийная ситуация.

- Ведутся оперативные работы по устранению неполадок. Просим проявлять терпение, - отметил глава ЗАТО Видяево Сергей Богза.

Если аварийная бригада работников не успеет уложиться в установленные сроки, на верхней площади у скейт-парка в 7.00 установят палатки с генераторами для зарядки телефонов и разогрева пищи.

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