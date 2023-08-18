Бывший зампрокурора Карелии уехал работать в Мурманск

Работавший зампрокурора Карелии по общему надзору Василий Шевченко перешел на аналогичную должность в Мурманской области. Фото: Прокуратура Мурманской области

Работавший зампрокурора Карелии по общему надзору Василий Шевченко перешел на аналогичную должность в Мурманской области. Теперь он будет работать заместителем прокурора в Заполярье.

- Его переезд в Мурманск связан с тем, что в Карелии он являлся зампрокурора два срока по 5 лет каждый, а после 10 лет беспрерывного нахождения в такой должности предусмотрена ротация, в результате которой Шевченко пришлось уехать в Мурманск, - пишет МК-Карелия.

Напомним: новым начальником погрануправления ФСБ России по Республике Карелия стал Сергей Попов.

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