Житель Мурманска напал на людей с ножом в подъезде и у гаражей

Первое нападение случилось в подъезде одного из домов на улице Капитана Копытова в Мурманске. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

9 августа у 63-летнего жителя Мурманска беспокойным днем – он дважды бросался на людей с ножом.

Первое нападение случилось в подъезде одного из домов на улице Капитана Копытова в Мурманске. Здесь он поссорился со знакомым и ударил его ножом в грудь. Жертва выжила, но врачи оценили рану как тяжкий вред здоровью.

- После этого обвиняемый проследовал на территорию одного из гаражных кооперативов в Коле, где во время ссоры нанес удары ножом в грудь и живот своему знакомому, который от полученных ран скончалась на месте происшествия, - сообщил старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Евгений Ребров.

Северянина быстро задержали, сейчас он находится под стражей. Ему вменяют причинение тяжкого вреда здоровью и убийство.

Напомним: в Мурманске вынесли приговор 65-летнему пенсионеру, который убил друга из-за своей кошки. Непоправимое произошло 9 декабря прошлого года, когда между мужчинами вспыхнул конфликт.

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