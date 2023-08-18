В Мурманске за сутки выпало 40% месячной нормы осадков

Августа 2023 года может войти в топ-5 самых дождливых в истории Мурманска. Фото: Михаил ФРОЛОВ

17 августа в Мурманске было более чем сыро – с утра в городе шел сильный дождь, который закончился только к вечеру. Всего за сутки выпало 30 мм осадков или 40% от месячной нормы.

- Всего за 17 дней с начала месяца август уже отметил 103 мм осадков. До рекорда 1979 года добраться невозможно (195 мм), но забраться в пятерку вполне реально, - отмечает паблик «Погода в Мурманске» (12+).

Если в регионе сохранятся дожди, то мы можем обогнать август 2020 года, когда выпало 112 м осадков.

Напомним: вечером 14 августа на Мурманскую область обрушился сильный ливень. Особенно много осадков выпало в Апатитах и Кировске. В первом городе из-за непогоды несколько улиц остались без света, а в Кировске затопило территорию местной спортивной школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту и фристайлу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Это было самое опасное дело в моей жизни!». Апатитчане покорили Эльбрус, установив на вершине флаг Мурманской области. На Эльбрусе установили флаг Мурманской области в честь 85-летия региона (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru