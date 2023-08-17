27-летний житель Мурманска набрал кредитов и перевел мошенникам 3,5 млн рублей

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Фото: Антон ЗАБИРОВ

27-летний житель Мурманска погряз в долгах, пообщавшись с телефонными мошенниками. Аферист, представившим сотрудником Центробанка, убедил мурманчанина в том, что с его счетом происходят сомнительные операции.

- Лжесотрудник банка предложил северянину обезопасить деньги и перевести их на специальный счет. Молодой человек поверил звонившему, так как абонент был очень настойчив и убедителен, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

Таким образом, помимо личных накоплений в 90 тысяч рублей, мужчина оформил кредиты на сумму более 3 миллионов рублей, и в итоге перевел мошенникам почти 3,5 миллиона.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

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