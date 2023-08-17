Жителей Мурманска приглашают на киновстречи проекта «Булочка с корицей»

На базе Дома молодежи пройдет сразу несколько интересных встреч на любой вкус. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Пусть лето и заканчивается, но интересные мероприятия нет. На базе Дома молодежи пройдет сразу несколько интересных встреч на любой вкус.

Так, 23 августа в 17.00 северяне могут поучаствовать в проекте «Булочка с корицей». Вечер обещает быть уютным: сначала просмотр советской классики, а потом ее обсуждение с чаем и выпечкой.

- А уже в эту субботу, 19 августа, в Доме молодежи пройдет диджей-эфир FLOW. Это площадка, где разного уровня диджеи и музыканты могут выразить свои чувства и эмоции через музыкальные сеты. Все происходящее транслируется онлайн. Начало в 19 часов. Приходите, будет интересно! - сообщил в своем Telegram-канале глава Мурманска Игорь Морарь.

Напомним: в Ковдоре на гастрономическом фестивале «Вкус Гипербореи» даст концерт группа «Братья Грим». Выступление пройдет 26 августа. А в Кировске 26 августа отметят День горняка. Бесплатный для северян концерт в честь праздника даст певец Григорий Лепс. Также на мероприятии выступит кавер-группа «Лакшери бэнд».

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