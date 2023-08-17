Увидел огонь и испугался. Гаражная месть жителя Мурманска вышла из-под контроля

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ. Злоумышленник находится под подпиской о невыезде. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманске задержали мужчину, который устроил пожар в гаражном кооперативе города. Хозяин одного из уничтоженных гаражей сообщил, что в его постройке находились сварочное оборудование, строительные материалы и другие дорогостоящие вещи. Всего ущерб составил около двух миллионов рублей.

По камерам видеонаблюдения выяснилось, что гараж поджег 26-летний ранее не судимый молодой человек, который решил отомстить владельцу постройки.

- Северянин рассказал, что у него есть личная неприязнь к хозяину гаража, из-за чего он хотел его проучить. Мужчина залез на крышу чужого гаража, достал принесенную с собой газовую горелку и частично поджег эту самую крышу. Однако пламя стало быстро и бесконтрольно распространяться по кровле, тот испугался и скрылся с места преступления, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ. Злоумышленник находится под подпиской о невыезде.

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