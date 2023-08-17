Движение на дороге Североморск - Североморск-3 ограничат с 19 по 20 августа

Водителей предупреждают об ограничении движения на автодороге Североморск - Североморск-3. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Водителей предупреждают об ограничении движения на автодороге Североморск - Североморск-3.

- Проезд будет закрыт для всех видов транспорта на 11 километре трассы с 09.00 19 августа до 17.00 20 августа. Там будут проводиться ремонтные работы на мосту через реку Средняя, - сообщает минтранс региона.

Напомним: дорогу на Териберку перекроют 18 августа из-за взрывов.

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