В Ковдоре на гастрономическом фестивале бесплатно выступят «Братья Грим»

В Ковдоре на гастрономическом фестивале «Вкус Гипербореи» даст концерт группа «Братья Грим».
Фото: Даниил ОПАРИН
В Ковдоре на гастрономическом фестивале «Вкус Гипербореи» даст концерт группа «Братья Грим». Выступление пройдет 26 августа.
Также гостей праздника ждут угощения и различные развлечения, в том числе барбекю-шоу с дегустацией мяса, приготовление и дегустация тако, мастер-класс от поваров Мурманска по лепке пельменей, карвинг-шоу, уютные зоны для отдыха и многое другое.
Напомним: в Кировске на День горняка пройдет бесплатный концерт Григория Лепса.
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