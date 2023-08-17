35% жителей Мурманской области слишком мало двигаются

Как минимум треть жителей Мурманской области не может похвастаться тем, что ведет активный образ жизни. Причем речь идет как о взрослых, так и о детях. Фото: Иван МАКЕЕВ

Как минимум треть жителей Мурманской области не может похвастаться тем, что ведет активный образ жизни. Причем речь идет как о взрослых, так и о детях.

- По данным мониторинга распространенности факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний, проведенного на территории шести муниципальных образований Мурманской области (Оленегорск, Мончегорск, ЗАТО Североморск, Кандалакшский, Ковдорский, Ловозерский районы), у 35% жителей выявлена низкая физическая активность, или гиподинамия, - рассказала заведующая Центром общественного здоровья и медицинской профилактики Маргарита Петухова.

По словам эксперта, телу нужна физическая нагрузка, иначе в нем начинают происходить разрушительные процессы. А это чревато серьезными болезнями и даже летальным исходом. В первую очередь страдает сердечно-сосудистая система, ухудшается кровоснабжение всего организма, в том числе сердца, мозга, легких и других органов.

Соответствующие болезни чаще всего встречаются у тех, кто много работает сидя, и учащихся. 8-10 часов в день за столом приводят к тому, что одни мышцы чрезмерно напряжены, а другие ослабляются.

Специалист дал простые советы, которые помогут предотвратить так называемые «офисные» заболевания, связанные с сидячим образом жизни:

- старайтесь лишний раз встать и пройтись, например, когда совершаете телефонный звонок;

- вместо разговора по телефону с коллегой по рабочим вопросам отдайте предпочтение личному общению и пройдитесь по офису;

- старайтесь не пользоваться лифтом в офисном здании.

Минимизировать вред сидячей работы поможет производственная гимнастика. Несложные упражнения, которые займут всего 5-7 минут, окажут благотворное влияние на весь организм, улучшат кровообращение, повысят настроение и работоспособность.

Также привести организм в состояние бодрости помогут физминутки, которые можно делать до 3-5 раз в день. Для их выполнения не понадобится много времени – достаточно сделать 2-3 упражнения по одной минуте. Это поможет быстро снять умственное утомление и с новыми силами приступить к работе.

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