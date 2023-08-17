В Мурманской области ликвидировали огромную свалку

Объем отходов составил более 100 кубометров. Фото: Министерство природных ресурсов

В Мурманской области ликвидировали огромную незаконную свалку на одном из участков недр местного значения. Объем отходов составил более 100 кубометров.

- По итогам объявленного предостережения свалка была ликвидирована. Пользователь недр обязан обеспечить соблюдение требований по рациональному использованию и охране недр, охране окружающей среды, - сообщили в минприроды региона.

За подобные свалки нарушителям грозит административная ответственность от 300 до 500 тысяч рублей. Фото: Министерство природных ресурсов

За подобные свалки нарушителям грозит административная ответственность от 300 до 500 тысяч рублей.

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