В Мурманской области больше всего подорожали яблоки и подсолнечное масло

Также понизилась стоимость на картофель (на 1,8), морковь (на 1,2%). Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области продолжают дорожать одни продукты и дешеветь другие. Так, по данным Мурманскстата, за последнюю неделю из группы социально значимых продовольственных товаров первой необходимости больше всего снизилась цена на свежую капусту (на 4,8%) и репчатый лук (на 2,5).

Также понизилась стоимость на картофель (на 1,8), морковь (на 1,2%).

- Увеличение цен отмечено на яблоки (на 2,8%), подсолнечное масло (на 2), свинину, кроме бескостного мяса (на 1,5), мороженую неразделанную рыбу (на 1%), - уточнили в Мурманскстате.

Напомним: годовая инфляция в Мурманской области за июль 2023 года ускорилась до 4,9% после 4,2% в июне. Об этом говорят актуальные данные Центробанка. Главная причина - ослабление рубля и удорожание на фоне этого импортных овощей и фруктов. При это есть традиционный сезонный спрос на них со стороны потребителей.

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