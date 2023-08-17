Чибис: Мурманский рыбный порт пока не готов к увеличению объемов поставки рыбы

Важную роль в рыбной отрасли страны играет, конечно, Мурманск. Но городу-порту нужны кардинальные перемены. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Владимир Путин провел совещание с членами Правительства РФ, одной из тем которого стало развитие рыбной отрасли.

- Потребление рыбы составило у нас 22,6 килограмма на человека в 2022 году, а по рекомендациям Минздрава должно быть 28 килограммов на человека, - отметил президент.

Как ответил глава Росрыболовства Илья Шестаков, в 2023 объемы вылова в основных промысловых бассейнах страны растут.

Важную роль в рыбной отрасли страны играет, конечно, Мурманск. Но городу-порту нужны кардинальные перемены.

- Мощности перевозок увеличиваются, но текущее состояние Мурманского морского рыбного порта не готово к росту объемов, нужных на сегодняшний день. По поручению Владимира Владимировича Росрыболовство с нашим участием готовит план по модернизации рыбного порта. Свои предложения мы коллегам представили, - сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис, который также участвовал в совещании.

Напомним: в 2022 году по решению суда 100% акций Мурманского морского рыбного порта перешли к государству. Национализация запустит модернизацию предприятия, для этого также надо провести инветаризацию.

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