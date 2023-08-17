В Кировске на День горняка пройдет бесплатный концерт Григория Лепса

Бесплатный для северян концерт в честь праздника даст певец Григорий Лепс. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировске 26 августа отметят День горняка. Бесплатный для северян концерт в честь праздника даст певец Григорий Лепс. Также на мероприятии выступит кавер-группа «Лакшери бэнд».

Согласно опубликованной афише в группе администрации города, выступления пройдут на стадионе «Горняк».

Напомним: на гастрофестивале в Никеле выступит рок-группа Uma2rman.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Это было самое опасное дело в моей жизни!». Апатитчане покорили Эльбрус, установив на вершине флаг Мурманской области. На Эльбрусе установили флаг Мурманской области в честь 85-летия региона (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru