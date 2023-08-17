Участники фестиваля урбан-арта «Рост» украсили Мурманск 12 муралами

Всего несколько лет с момента проведения фестиваля областной центр украсили 43 новых мурала. Фото: Правительство Мурманской области

В Мурманске завершился фестиваль урбан-арта «РОСТ», в рамках которого художники из разных уголков России создавали муралы в Первомайском округе города. Всего появилось 12 ярких изображений, а в качестве основной локации творцы выбрали самый длинный дом России на Кольском проспекте.

- Элементы фундаментальной живописи украсили торцы зданий, арки, технические сооружения, подпорные стены. Художники организовали выставку, провели для жителей мастер-классы и экскурсии, - сообщили в минграде региона.

Помимо новых муралов художники очистили от следов вандализма советские панно.

Всего несколько лет с момента проведения фестиваля областной центр украсили 43 новых мурала.

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