Жителям Мурманской области рассказали, как можно спасти себя от слабоумия

Одно из последствий технического прогресса – мы стали меньше двигаться. Фото: Олег УКЛАДОВ

Одно из последствий технического прогресса – мы стали меньше двигаться. С машинами, электричками, самолетами, поездами и тем же лифтом современные россияне чаще всего не проходят 10 тысяч шагов в день. Также многие не находят времени на спортзал и не делают даже элементарной зарядки. И зря. По данным статистики, почти 40% жителей нашей страны входят в число людей с низкой физической активностью.

- Для сохранения своего здоровья каждому человеку в любом возрасте жизненно необходима физическая активность, которая является профилактикой таких неинфекционных заболеваний, как: болезни сердечно-сосудистой системы, некоторые формы рака, ожирение, сахарный диабет. Кроме того, она положительно влияет на психическое здоровье - снижает стрессовые реакции и тревожность, а также отсрочивает наступление последствий болезни Альцгеймера и других форм слабоумия, - рассказала заведующая Центром общественного здоровья и медицинской профилактики Маргарита Петухова.

При этом физическая активность – это не только крепкие мышцы и гибкость. Во время занятий спортом выделяются эндорфины - гормоны счастья, которые снимают нервное напряжение и повышают тонус. В результате отрицательные эмоции исчезают, а уровень работоспособности возрастает. Поэтому северянам советуют не забывать про спорт. Это не обязательно поход в спортзал - можно заниматься пешими прогулками, бегом, делать гимнастику дома или даже на рабочем месте. Также в заполярных городах есть уличные тренажеры.

- Только достаточная (не менее 45 - 60 минут в день) и регулярная физическая активность будет положительно воздействовать на здоровье человека, повышать его иммунитет и жизненный тонус. Помните, что люди, ведущие активный образ жизни, дольше живут и меньше болеют! – отмечает Маргарита Петухова.

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