В Мурманске LTE от МегаФон усилился в самых загруженных районах города

Теперь местным жителям доступен современный сервис мобильного интернета на скорости до 70 Мбит/с. Фото: ПАО МегаФон

Оператор расширил карту покрытия 4G в Мурманске, усилив в 1,5 раза проникновение сигнала мобильного интернета в наиболее загруженных районах - Ленинском, Октябрьском и Первомайском. Технические специалисты оператора запустили дополнительный слой LTE в низкочастотном диапазоне и реализовали один из этапов программы по улучшению качества связи в областном центре. Теперь местным жителям доступен современный сервис мобильного интернета на скорости до 70 Мбит/с.

Сигнал LTE в низком диапазоне распространяется на более дальние расстояния от базовой станции, что позволяет покрыть стабильным мобильным интернетом отдаленные районы города, где ранее жители могли испытывать трудности со скоростью передачи данных. Цифровые улучшения затронули центральные улицы и проспекты города, где сконцентрировано множество объектов социального назначения - школы, магазины, больницы, административные учреждения. Также модернизация позволила расширить емкость сети и увеличить площадь покрытия мобильного интернета в спальных районах, где отмечается плотная жилая застройка, а также в окраинном микрорайоне Абрам-Мыс, расположенном на берегу Кольского залива.

- Инженеры компании эффективно задействовали частотные диапазоны и ресурсы оборудования, чтобы обеспечить высокое качество и стабильность сигнала в разных частях города. За первое полугодие мы модернизировали и построили более 60 объектов связи в городской черте, это позволило нам выйти на более высокий уровень предоставления услуг связи. Теперь мурманчане могут с комфортом пользоваться любыми цифровыми сервисами независимо от своего местонахождения - в центре, на окраине, внутри зданий или в цокольных помещениях, – отмечает Владимир Чуйко, директор МегаФона в Мурманской области.

МегаФон – всероссийский оператор цифровых возможностей, оператор №1 в России по покрытию сети и скорости мобильного интернета, что подтверждают независимые исследования международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тысяч салонов. Услугами компании в России пользуется 75,3 млн клиентов.

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