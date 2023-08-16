Мурманская область участвует в конкурсе Russian Traveler Awards 2023

От нашего региона участвует 9 туристических объектов. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Северяне могут проголосовать за достопримечательности Мурманской области на национальном конкурсе Russian Traveler Awards 2023. От нашего региона участвует 9 туристических объектов.

Так, отдать свой голос в разных номинациях можно за музей-заповедник «Петроглифы Канозера», промысел народа Крайнего Севера – саами, арктическое блюдо в виде морских ежей и гребешков, каменный пляж в Териберке «Яйца дракона», Арктический фестиваль «Териберка», экотропу «Лувеньгский берег», экскурсионный туристический маршрут Терский берег Белого моря, отель «Меридиан» и резиденцию «Северное сияние».

Голосование идет до 31 октября на сайте awards.rtraveler.ru.

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