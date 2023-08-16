Жителей Мурманска предупреждают о временных отключениях телеканалов и радио

С 14 по 18 августа отключение действует с 10.00 до 17.00, 28 августа - с 10.00 до 13.00.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Мурманске на телевышке на Сопке Варничной проходят ремонтные работы, из-за чего временно будет отключено вещание телевизионных каналов первого мультиплекса.
С 14 по 18 августа отключение действует с 10.00 до 17.00, 28 августа - с 10.00 до 13.00.
Также не более чем на два часа отключат радиоканалы «Радио России», «Маяк» и «Вести ФМ» в аналоговом формате с 10.00 до 17.00 до 1 сентября.
Напомним: в Мурманске ограничат движение транспорта через железнодорожные пути.
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