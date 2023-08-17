В центре Мурманска продают офисное здание банка

В Мурманске на проспекте Ленина, 37 почти за 100 миллионов рублей продают офисное здание бывшего Сбербанка. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманске на проспекте Ленина, 37 почти за 100 миллионов рублей продают офисное здание бывшего Сбербанка. Общая площадь - более семи тысяч квадратных метров.

- Bместе с помещениями покупателю будет передано право собственности на долю земельного участка площадью 3150 квадратных метров. Предусмотрена отсрочка передачи объектов, связанная с необходимостью проведения работ по обособлению помещений и постановке на кадастровый учет, - говорится в объявлении.

Напомним: в Североморске продают судно за 20 миллионов рублей.

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