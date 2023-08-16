Собственники отмечают, что все помещения спорткомплекса сданы и приносят стабильный доход. Фото: avito.ru

В Мурманске на сайте бесплатных объявлений выставили на продажу здание фитнес-центра с бассейном, что находится на улице Сполохи,4а. Продать недвижимость площадью 3140 метров планируют за 90 миллионов рублей.

- Cтaбильно работающее пpeдприятиe с 2008 года, с мapтa 2023-гo при нaличии cетeвoго якoрнoго aрeндaтoрa c контрактом нa 10 лет. Cрoк окупаeмости объекта дo десяти лет, - говорится в объявлении.

Собственники отмечают, что все помещения спорткомплекса сданы и приносят стабильный доход.

Напомним: в Североморске продают судно за 20 миллионов рублей.

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