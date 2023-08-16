Модель-альбинос Сандра Капшук сыграла свадьбу в Териберке

Многие годы модель из Мурманской области скрывала, что является альбиносом, но в последнее время открыто об этом говорит. Фото: Личный архив Сандры Капшук

Модель-альбинос из Никеля Сандра-Капшук сыграла свадьбу в Териберке. Она второй раз вышла замуж за Андрея Капшука, с которым уже была в браке. У пары есть сын.

Второе предложение мужчина сделал Сандре в эфире Первого канала на шоу «Пусть говорят», где обсуждали людей с необычной внешностью. Многие годы модель из Мурманской области скрывала, что является альбиносом, но в последнее время открыто об этом говорит.

- У нее работа непростая - модельный бизнес, - ответил на вопрос ведущего о причинах развода Андрей.

Напомним: Видео модели из Мурманска набирают по 7 миллионов просмотров в соцсетях. Сандра Капшук рассказывает, каково быть альбиносом.

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