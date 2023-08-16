Участники экспедиции «Чистая Арктика – Восток-77» создадут карту наследия СССР

Всего к проекту привлекут более 700 человек. Фото: Антон ЗАБИРОВ

15 августа из Мурманска стартовала масштабная высокоширотная экспедиция «Чистая Арктика – Восток-77». Одной из ее задач станет составление карты промышленного наследия СССР, которая поможет оценить качество и количество отходов в Арктике. Таким образом будет понятно, как навести там порядок.

- Важно построить карту того, что за последние 80 лет мы завезли и оставили на арктических территориях. Волонтеров к некоторому мусору даже подпускать опасно - мы не знаем, из чего он состоит. Необходимо обследовать все эти территории, - отметил начальник экспедиции, руководитель проектного офиса «Чистая Арктика» Андрей Нагибин.

Всего к проекту привлекут более 700 человек. За один год волонтеры и ученые преодолеют 12 тысяч километров и пересекут 11 часовых поясов. Маршрут пролегает через 19 регионов России.

Подробнее о экспедиции читайте в нашем материале.

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