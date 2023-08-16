На горнолыжном комплексе Кольской АЭС состоится летний экстремальный забег «Салма – Энергия атома»

Соревнования пройдут на горнолыжном комплексе Салма – гора Лысая, в 10 км от города Полярные Зори Мурманской области. Фото: Николай ХИЖНЯК

27 августа состоится экстремальный забег «Салма – Энергия атома», посвященный 50-летию Кольской АЭС. Соревнования пройдут на горнолыжном комплексе Салма – гора Лысая, в 10 км от города Полярные Зори Мурманской области.

В пятый раз участники клуба «Марафонец» организовывают экстремальный забег на призы Первичной общественной профсоюзной организации работников Кольской АЭС. Состязание позволяет проявить не только выносливость, силу и спортивную подготовку, но учит командной работе.

Фото: Кольская АЭС

Для участия уже заявились 17 команд – 85 активных людей из Кировска, Апатитов, Полярных Зорь, Кандалакши, Мончегорска и Мурманска. Спортсменам предстоит преодолеть дистанцию 1,5 км и 33 испытания – поймать равновесие на бревне, проползти по-пластунски, преодолеть щиты-барьеры, рукоходы и другие препятствия на силу, выносливость и командную работу.

К участию в забеге приглашаются все желающие старше 18 лет, не имеющие медицинских противопоказаний. Команда должна состоять из 5 человек. Каждый участник должен иметь минимальную физическую подготовку и обязательно оформить страховку от несчастного случая при участии в спортивном мероприятии.

Заявки на участие в соревнованиях направляются до 21:00 26 августа на e-mail: tiv.1980@yandex.ru или в группу в ВК.

Расписание мероприятия:

10:30-11:20 – регистрация участников;

11:30-12:50 – просмотр трассы c описанием препятствий;

12:50-12:55 – предстартовый брифинг;

13:00 – старт.

Фото: Кольская АЭС

Сегодня Правительство РФ, региональные власти и крупные российские компании уделяют все больше внимания поддержке различных соревнований, а также мероприятий, направленных на популяризацию спорта среди молодежи, развитие доступной спортивной инфраструктуры. Росатом и его предприятия принимают активное участие в этой работе.

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