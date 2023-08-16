Школьники сыграют на ледоколе «50 лет Победы» с чемпионом мира по шахматам

Ребята смогут также стать участниками небывалого шахматного матча на Северном полюсе. Фото: ФГУП «Атомфлот»

Школьники, которые отправились в арктическую экспедицию на атомном ледоколе «50 лет Победы», смогут сыграть с известным гроссмейстером в шахматы.

К экспертному составу спикеров «Ледокола знаний» в этом году присоединился гроссмейстер Сергей Карякин, чемпион мира по быстрым шахматам.

- Со своей стороны буду рад научить всех желающих на борту игре в шахматы. Для меня это потрясающая возможность пообщаться с ребятами, которые стоят у истоков будущих научных открытий, изобретений и прорывов, передать им мой опыт и знания, - отметил Сергей Карякин.

Юные путешественники помимо поединка с известным спортсменом смогут также стать участниками небывалого шахматного матча на Северном полюсе.

У участников экспедиции будет шанс не только сыграть против гроссмейстера на борту «Ледокола знаний», но и стать участниками небывалого шахматного матча на Северном полюсе.

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