В Мурманске выделили 14 млн рублей на электрификацию участков многодетных семей

ЛЭП построят в районе улицы Шевченко в Мурманске. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Правительство Мурманской области выделило 14,4 миллиона рублей на электрификацию участков для многодетных семей. ЛЭП построят в районе улицы Шевченко в Мурманске.

Также, согласно постановлению, почти 9 миллионов рублей пойдут на демонтаж сгоревшей части дома на улице Спекова в Кандалакше. Еще 10 миллионов потратят на капремонт крыши и фасада дома на улице Челюскинцев, 32 в Мурманске.

Напомним: программу «Свой дом в Арктике» возобновят в 2024 году.

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