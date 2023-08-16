В Мурманске выделили 14 млн рублей на электрификацию участков многодетных семей

ЛЭП построят в районе улицы Шевченко в Мурманске.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Правительство Мурманской области выделило 14,4 миллиона рублей на электрификацию участков для многодетных семей. ЛЭП построят в районе улицы Шевченко в Мурманске.
Также, согласно постановлению, почти 9 миллионов рублей пойдут на демонтаж сгоревшей части дома на улице Спекова в Кандалакше. Еще 10 миллионов потратят на капремонт крыши и фасада дома на улице Челюскинцев, 32 в Мурманске.
Напомним: программу «Свой дом в Арктике» возобновят в 2024 году.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Это было самое опасное дело в моей жизни!». Апатитчане покорили Эльбрус, установив на вершине флаг Мурманской области. На Эльбрусе установили флаг Мурманской области в честь 85-летия региона (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru