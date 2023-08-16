Стало известно, сколько стоит собрать ребенка в школу в Мурманске

Наиболее экономно сборы обходятся родителям из Волгограда - 11,3 тысячи рублей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Лето пролетает быстро, и уже совсем не за горами 1 сентября. Специалисты SuperJob провели исследование и выяснили, во сколько в этом году мурманским родителям обойдется сборы ребенка в школу.

Так, согласно опросу, родители школьников из Мурманска в среднем тратят на подготовку ребенка к новому учебному году - включая одежду, обувь, канцелярию, рюкзак - 13,5 тысячи рублей.

В Петербурге и Москве траты чуть больше (13,7 тысячи и 15 тысяч рублей соответственно). Наиболее экономно сборы обходятся родителям из Волгограда - 11,3 тысячи рублей.

Напомним: среднемесячная номинальная зарплата в Мурманской области составляет 88681 рубль.

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