В Мурманской области 17 августа ожидаются сильные дожди и ветер

Жителей Мурманской области предупреждают о непогоде, которая накроет регион 17 августа. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жителей Мурманской области предупреждают о непогоде, которая накроет регион 17 августа. Согласно прогнозам синоптиков, ночью и утром местами ожидаются сильные дожди и порывистый ветер.

- Температура воздуха ночью составит +11+16, днем +16+21 градус, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

Напомним: территорию школы олимпийского резерва в Кировске затопило во время ливня.

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