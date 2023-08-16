Дорогу на Териберку перекроют 18 августа из-за взрывов

Водителей предупреждают о перекрытии дороги на Териберку 18 августа. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Водителей предупреждают о перекрытии дороги на Териберку 18 августа.

- На автоподъезде к селу в районе 20-35 километров будут проводиться взрывные работы с 18.00 до 19.00 по готовности. Перекрытие дороги запланировано с 17.00 до 20.00, - сообщили в Мурманскавтодоре.

Напомним: автодорогу Пиренга - Ковдор отремонтируют к концу сентября.

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