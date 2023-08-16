В Мурманской области утвердят порядок поиска воинских захоронений

На обсуждении проект будет находиться до 23 августа. Фото: Антон ЗАБИРОВ

На портале Мурманской области «Открытый электронный регион» размещен для обсуждения проект постановления регионального правительства «Об утверждении Порядка проведения поисковых работ на территории Мурманской области и осуществления контроля за их проведением».

Он отменит действовавшее ранее постановление «О поисковой работе в Мурманской области в целях увековечивания памяти погибших при защите Отечества» и постановление «О внесении изменений в Положение о поисковой работе в Мурманской области в целях увековечивания памяти погибших при защите Отечества».

На обсуждении проект будет находиться до 23 августа.

Напомним: жителей Мурманской области предупреждают о новом способе мошенничества, который сейчас набирает обороты. Злоумышленник загружают в сеть, например, на фальшивые сайты ведомств или справочно-правовых систем зараженные вирусами бланки документов. Причем такие сайты в поисковиках выскакивают в числе первых.

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