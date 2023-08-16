В Апатитах ночью случился пожар в здании администрации

Причина происшествия устанавливается. Фото: vk.com/mchs_murmansk

В ночь на 16 августа в Апатитах горело здание местной администрации на улице Ленина, 1. На месте происшествия работали 15 спасателей.

- Сгорели прожектор освещения, покрытие кровли на площади один квадратный метр, повреждены электропровода, - сообщили в ГУ МЧС по Мурманской области.

Пожар потушили в 1.20. Причина происшествия устанавливается.

Напомним: в Мурманске почти два часа тушили горящую квартиру на улице Седова.

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