После потопа у школы олимпийского резерва в Кировске нужно укрепить склон

Проблему с кабелем уже устранили, также на территории спортшколы сделали дополнительную ливневку, чтобы ушла вода. Фото: скриншот видео / Швейцария в Хибинах / vk.com/swisshibiny

14 августа в Кировске прошел сильный дождь, который привел к неприятным последствиям - здесь затопило территорию местной спортивной школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту и фристайлу. После случившегося проверку начала прокуратура - ее представители о случившемся узнали от СМИ.

- Сам выехал на место незамедлительно. Пострадавших, в том числе среди детей, не было. Подразмыло немного горнолыжный склон, участок один, который сейчас будут восстанавливать. Повредило кабель, необходимый для старта, - рассказал Nord-News и.о. прокурора Кировска Кузьма Савохин. - Просто вообще первый раз вижу, сколько здесь живу, а живу с рождения, чтоб именно такой поток воды сошел с горы. Она где-то накапливается. Это горы, это природа.

Проблему с кабелем уже устранили, также на территории спортшколы сделали дополнительную ливневку, чтобы ушла вода. Также надо провести работы по укрепление размытого склона.

Ливень создал неприятности не только в Кировске, так, в Апатитах без света остались несколько улиц. В Мурманске в начале августа во время рекордного дождя затопило территорию у морга, а на некоторых улицах образовались настоящие водопады и реки.

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