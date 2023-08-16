ВЦИОМ: Каждый третий житель России готов поехать работать на Крайний Север

ВЦИОМ провел исследование, чтобы узнать готовность россиян к переезду на Крайний Север ради работы. Фото: Антон ЗАБИРОВ

ВЦИОМ провел исследование, чтобы узнать готовность россиян к переезду на Крайний Север ради работы. Во время опроса 3 человека из 10 отметили, что могут откликнуться на интересную вакансию.

- В группе тех, кто рассматривает переезд в другой регион при наличии интересных предложений, эта доля достигает 49%, - отметили специалисты ВЦИОМ. - Чаще других поиск работы на Севере страны допускают мужчины (34% vs. 27% женщин), до 25 лет (45%), с неполным средним образованием (46%). При этом почти каждый второй опрошенный не допускает переезд в северные субъекты России (47%), в том числе 29% исключают в принципе смену места жительства («никуда не буду переезжать»), а 18% — переезд именно в северный регион.

Мурманская область не вошла в число самых предпочтительных для переезда ради работы регионов. В лидерах - Карелия и Красноярский край.

Напомним: среди жителей Мурманской области провели опрос на тему стресса на работе. Оказалось, что 65% его участников-работодателей не считают чрезмерные переживания нормой (среди сотрудников этот показатель составляет 69%), а вот 13% смирились с ними.

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