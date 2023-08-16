В районе Ивановского ручья в Мурманске разрушается дамба

В Мурманске идет разрушение дамбы у Ивановского ручья. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманске идет разрушение дамбы у Ивановского ручья. Об этом сообщили общественники, которые наблюдают за объектом.

- В Рогозере уже снизился уровень воды, это видно по берегу в нескольких местах. Часто ходим туда в походы. Дамба разрушается на протяжении нескольких лет. С каждым годом бетонные плиты вокруг озера рушатся под потоком воды. Озеро является запасом пресной воды для города на случай непредвиденных ситуаций. Поэтому мы и проектировали там экотропу, чтобы сохранить эти места, - сообщили представители Мурманской региональной общественной организации «За безопасность окружающей среды».

Напомним: на Шпицбергене из-за изменений климата уменьшилась площадь льда и на освободившейся территории появились приледниковые озера.

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